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Mersin Ticaret Borsası

08.10.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg 2,70 4,50MandalinaKg 1,70 1,70Nohut (paketli)Kg 6,70 15,70Yeşil mercimekKg 7,55 7,55Bulgur (paketli)Kg 3,84 5,00

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