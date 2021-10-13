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Mersin Ticaret Borsası

13.10.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 4 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,504,00MandalinaKg1,101,35GreyfurtKg2,502,50İrmikKg5,105,35MakarnaKg5,285,28

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