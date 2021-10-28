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Mersin Ticaret Borsası

28.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portakalın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg7,007,00MandalinaKg3,504,83PortakalKg2,502,50GreyfurtKg2,004,50ŞehriyeKg4,916,60

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