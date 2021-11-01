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Mersin Ticaret Borsası

01.11.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 3,34 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,143,34MandalinaKg1,504,27Buğday (aşurelik)Kg5,385,70Pirinç (paketli)Kg4,0512,40İrmikKg4,764,76

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Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

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