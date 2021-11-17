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Mersin Ticaret Borsası

17.11.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portakalın kilogramı 4 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik)Kg4,005,75Pirinç (paketli)Kg5,0813,95Bulgur (paketli)Kg3,706,60MandalinaKg2,603,00PortakalKg4,004,00

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