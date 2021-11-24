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Mersin Ticaret Borsası

24.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portakalın kilogramı en yüksek 2,77 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 2,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (makarnalık)Kg3,773,77GreyfurtKg1,492,50MandalinaKg0,802,97LimonKg0,803,53PortakalKg1,352,77

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