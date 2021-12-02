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Mersin Ticaret Borsası

02.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnanın kilogramı en yüksek 13,36 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 13,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (Makarnalık)Kg4,824,82Pirinç (Paketli)Kg5,2011,58Bulgur (Paketli)Kg5,407,30MakarnaKg3,1713,36LimonKg3,50​​​​​​​3,50

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