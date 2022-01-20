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Mersin Ticaret Borsası

20.01.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 6,34 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg0,906,34MandalinaKg0,8710,90PortakalKg0,803,89GreyfurtKg2,087,79PatatesKg1,38​​​​​​​1,42

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