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Mersin Ticaret Borsası

02.02.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portakalın kilogramı en yüksek 6,80 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (natürel)Kg5,055,05BulgurKg10,1010,20GreyfurtKg1,005,11PortakalKg1,416,80LimonKg1,30​​​​​​​5,66

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