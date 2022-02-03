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Mersin Ticaret Borsası

03.02.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandalinanın kilogramı en yüksek 6,96 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 6,96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg0,982,50MandalinaKg1,706,96PortakalKg1,02​​​​​​​5,95GreyfurtKg7,507,50KabakKg3,003,00

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