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Mersin Ticaret Borsası

15.02.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portakalın kilogramı 4,50 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (makarnalık)Kg5,115,11Pirinç (paketli)Kg5,7024,00LimonKg5,505,50MandalinaKg0,406,54PortakalKg4,50​​​​​​​4,50

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