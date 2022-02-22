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Mersin Ticaret Borsası

22.02.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandalinanın kilogramı en yüksek 9 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg0,75​​​​​​​7,50MandalinaKg0,849,00PortakalKg0,894,99GreyfurtKg2,496,00Nohut (paketli)Kg14,80​​​​​​​18,42

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Ekonomi

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