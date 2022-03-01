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Mersin Ticaret Borsası

01.03.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 9,50 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg0,80​​​​​​​9,50MandalinaKg1,0010,83PortakalKg1,008,84GreyfurtKg1,208,40ElmaKg0,72​​​​​​​3,99

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