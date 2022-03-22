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Mersin Ticaret Borsası

22.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 9,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,849,77MandalinaKg2,507,50KabakKg8,00​​​​​​​8,00GreyfurtKg2,507,00PortakalKg3,005,00

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