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Mersin Ticaret Borsası

29.03.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,0010,00MandalinaKg1,5811,75PortakalKg1,0011,30GreyfurtKg1,207,00ElmaKg1,60​​​​​​​3,61

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