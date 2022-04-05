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Mersin Ticaret Borsası

05.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında, portakalın kilogramı en yüksek 6,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg4,325,62Nohut (paketli)Kg15,0521,78PortakalKg5,126,73Yeşil Mercimek (paketli)Kg19,3524,00Barbunya (paketli)Kg30,20​​​​​​​30,20

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