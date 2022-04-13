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Mersin Ticaret Borsası

13.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,407,00PortakalKg1,504,73MandalinaKg1,458,00GreyfurtKg1,366,50ŞehriyeKg10,2512,63

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Mersin Namaz Vakitleri 13 Nisan Çarşamba

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Sabah
06:04
Öğle
12:47
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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