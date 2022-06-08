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Mersin Ticaret Borsası

08.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 7,31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg3,007,31GreyfurtKg8,008,00ElmaKg1,851,85Bulgur (paketli)Kg2,3613,68MakarnaKg13,05​​​​​​​15,05

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