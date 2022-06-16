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Mersin Ticaret Borsası

16.06.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,1211,25GreyfurtKg3,506,00MandalinaKg10,5010,55Fındık (kabuklu)Kg48,0050,10NohutKg16,50​​​​​​​16,50

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İmsak
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Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:46
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