YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

01.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında natürel buğdayın kilogramı en yüksek 7,82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (natürel)Kg7,557,82Pirinç (paketli)Kg11,7024,60MakarnaKg6,9224,53Fasulye (natürel)Kg16,1016,10Bulgur (paketli)Kg9,65​​​​​​​13,15

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonunda 13 zanlı yakalandıGÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
GÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Mersin fiyat ürün

Mersin Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:19
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:12
Yatsı
21:48
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babamlarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babamlarımız aynı kişi olabilir”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.