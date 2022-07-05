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Mersin Ticaret Borsası

05.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (makarnalık)Kg8,008,00Pirinç (paketli)Kg11,7024,60MakarnaKg12,7137,13LimonKg11,9712,00ŞehriyeKg14,92​​​​​​​14,98

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