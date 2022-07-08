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Mersin Ticaret Borsası

08.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (makarnalık)Kg7,807,80Pirinç (paketli)Kg12,1528,70BulgurKg5,255,58Greyfurt Kg3,003,00Limon (sandıklı)Kg12,11​​​​​​​12,11

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