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Mersin Ticaret Borsası

19.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı 9,80 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik)Kg9,809,80MakarnaKg9,3426,24BulgurKg7,507,50ŞehriyeKg12,6512,65Limon (sandıklı)Kg6,93​​​​​​​6,93

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