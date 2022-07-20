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Mersin Ticaret Borsası

20.07.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 10,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg6,5510,46Bulgur (paketli)Kg11,6113,80ŞehriyeKg8,9610,61Buğday (aşurelik)Kg10,5810,58Pirinç (paketli)Kg16,5025,76

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