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Mersin Ticaret Borsası

04.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında paketli irmiğin kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)İrmik (paketli)Kg10,5913,50Bulgur (paketli)Kg6,8015,80ŞehriyeKg16,2916,29Buğday (aşurelik)Kg9,0012,55Pirinç (paketli)Kg13,1528,41

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bakliyat irmik mersin ticaret borsası

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