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Mersin Ticaret Borsası

09.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 8,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (makarnalık)Kg8,088,08Bulgur Kg11,6011,60Bulgur (paketli)Kg11,6014,29İrmik (paketli)Kg13,9513,95Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg11,52​​​​​​​14,12

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bakliyat mersin ticaret borsası

Mersin Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:46
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:48
Yatsı
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