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Mersin Ticaret Borsası

25.08.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı en yüksek 9,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Pirinç (paketli)Kg22,5022,50BulgurKg7,509,60KayısıKg7,007,00Fasulye (paketli)Kg21,5028,00Aşurelik buğday (paketli)Kg12,5512,55

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