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Mersin Ticaret Borsası

08.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik) Kg10,2013,78Mısır unuKg9,259,25Pirinç (paketli) Kg13,6530,46BulgurKg7,507,50İrmik (paketli)Kg15,8018,34

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bulgur Mersin borsa fiyat ürün

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