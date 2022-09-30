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Mersin Ticaret Borsası

30.09.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg9,0014,50Buğday (aşurelik)Kg11,3011,30Pirinç (paketli)Kg14,2025,74BulgurKg11,0012,50İrmik (paketli)Kg13,0013,35

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