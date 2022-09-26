Mersin Uluslararası Limanı'nın "Kapılar Projesi"nde temel atıldı

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanına (MIP) yük taşıyan tırların kent trafiğine karışmasını önleme amacıyla hazırlanan "Kapılar Projesi"nin temel atma töreni yapıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD ve MIP ortaklığıyla hayata geçirilen projenin temel atma töreninde limanın, uluslararası ticaretin kesişme noktasında olduğunu söyledi.

Limana yılda ortalama 2 milyon tırın geldiğini belirten Pehlivan, "Tam bir ekip çalışmasıyla böyle bir proje geliştirildi. Tır trafiğinde büyük rahatlama sağlayacak. Proje üç etap halinde, toplamda da 18 aylık bir süre ön görülüyor ama ne kadar kısa sürede tamamlanırsa şehrimizin o kadar faydasına olur." dedi.

Pehlivan, projenin, kent trafiğindeki yükün azaltılmasının yanı sıra ticaretin akıcılığına da katkı sağlayacağını vurguladı.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele de limanın, Türkiye'nin dünyaya açılan ana ticaret kapısı olduğunu ifade ederek, "Erişilebilir ulaşım olanaklarımız, geniş hinterlandımız ve yetişmiş insan kaynağımızla dünya üzerinde 190 ülkeye ulaşıyoruz. 2,6 milyon TEU konteyner ve 10 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük kapasitesiyle ülke ithalat ve ihracatının önemli bir kısmına katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

"Kapılar Projesi" ilk etabının 10 ayda tamamlanmasının planlandığını dile getiren Van Daele, tırların, şehir trafiğine karışmadan doğrudan limana giriş ve çıkışlarının sağlanacağını ifade etti.

Van Daele, çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Projeyle 132. Cadde'den açılacak yeni bir bağlantıyla 3 şeritten limana giriş yapılmasını sağlayacağız. Proje kapsamında inşa edilecek demir yolu üst geçidi sayesinde tırlar üst geçidin altından geçerek trafikte rahatça ilerleyebilecek. Proje sayesinde limanımızın giriş ve çıkış kapılarını yeniden düzenleyerek, 10 girişli modern bir liman kapısı oluşturacağız ve otomasyon sistemleri dahil 2024 yılının ilk çeyreğinde tam kapasiteli olarak hizmet vermeye başlayabileceğiz. En yeni ve güncel teknolojilerle araç, plaka ve yük tanıma sistemleri oluşturacağız. Gerekli evraklara sahip olmayan araçlar, gümrük gişelerine gelmeden kayıt noktasında liman dışına yönlendirilecek. Böylece kapıda yaşanan sıkışıklığa son vereceğiz."

Kapılardaki iyileştirmelerin limandaki işlemleri hızlandıracağını belirten Van Daele, "Gerek Mersin halkına ve paydaşlarımıza gerekse ülkemize büyük katkıları olacağına inandığımız Kapılar Projesi için 500 milyon lira bütçe ayırdık. Projenin hayata geçmesinde kritik bir işlevi olan 6 şeritli köprünün inşası için ihtiyaç duyulan 1680 metrekare arsanın tahsisini gerçekleştirdik. Bununla birlikte iki köprü ile bir demiryolu deplasmanını tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Pehlivan, Van Daele ve diğer ilgililer, butona basarak sahadaki çalışmaları başlattı.

