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  4. Mersin Üniversitesinde "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" gerçekleştirildi

Mersin Üniversitesinde "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" gerçekleştirildi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 18:20 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesinde "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" gerçekleştirildi

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) İslami İlimler Fakültesinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Uğur Oral Kültür Merkezi'ndeki konferans öncesinde yaptığı konuşmada, İslami İlimler Fakültesinde önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Fakülteyi başarılı öğrencilerin tercih ettiğini dile getiren Çamsarı, "Yüzlerce, binlerce öğrencimizin olması amaç değil, toplamda 200 öğrenci olur ama şu an adı geçen köklü okullar gibi bizim de adımız geçer, kalitemizde seçkin bir yere ulaşırız. Bu vizyon gerektiriyor. Vizyon bu tür organizasyonlarla gelişecektir." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu belirterek, fakültenin 3. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve ney dinletisinin yapıldığı konferansta Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru öğrencilerle bir araya geldi.

Bayru, insan ruhunun ve gönlünün temiz tutulması gerektiğini söyledi.

"İnternette birçok sözün Mevlana'ya ait olduğu söyleniyor." diyen Bayru, "Rica ediyorum o sözlerin kaynağını iyi araştırın. Mesnevi'den ya da Divan-ı Kebir'den alındığı belirtilmemişse itibar etmeyin. İnsanlar kendilerine göre sözler bulup, yazıyorlar. Kul hakkına giriyorlar ne yazık ki." ifadesini kullandı.

Bayru, daha sonra Mevlana'nın Mesnevi'sinden bölümler okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Mersin Üniversitesi Mevlana

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