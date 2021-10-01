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Mersin Valiliğinden kadın polisin intiharına ilişkin açıklama:

01.10.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Konuyla ilgili olarak merhumenin intiharından sonra emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır"

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, intihar eden bir kadın polisin babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nagehan Ekiz'in, 26 Eylül'de intihar etmesiyle ilgili bazı haber siteleri ile sosyal medya platformlarında paylaşımların yer aldığı belirtildi.

İnternetteki bazı paylaşımların üzüntüyü daha da artırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuzun intiharı hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür. 27 Ağustos'ta Mezitli'de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir. Bu süre içinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına, herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır."

Olaydan sonra inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak merhumenin intiharından sonra emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır. Merhumenin acılı ailesine ve polis teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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