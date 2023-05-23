Mersin ve Adana çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
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