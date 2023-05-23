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Mersin ve Adana çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

23.05.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin ve Adana çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteorolojik uyarı

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Sabah
05:18
Öğle
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İkindi
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Eren eczanesi
Seyhan
Toprak eczanesi
Seyhan
Kozan yeni sağlik eczanesi
Saricam
Deva eczanesi
Saimbeyli
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