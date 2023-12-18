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Mersin ve Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

18.12.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Mersin ve Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin ve Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, iki kentte DEAŞ'a fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, DEAŞ'a fon topladıkları iddiasıyla tutuklanan 5 şüphelinin ve iki şirketin mal varlıklarına el konuldu.

OPERASYON

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ'a fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüphelinin kimliği ve 2 şirketin bilgileri tespit edilmişti.

Şüpheliler ve şirket hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira "şüpheli para transferi"nin gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Mersin ve Gaziantep'te 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanmış, adreslerde ele geçirilen 604 bin 445 lira ve çok sayıda materyal ile doküman incelemeye alınmıştı.

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Gaziantep Mersin DEAŞ para Fön terör örgütü

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