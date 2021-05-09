Mersin ve Hatay'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

MERSİN/HATAY (AA) - Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan "tam kapanma" kararının uygulanmaya başladığı günden itibaren sokak hayvanlarına mama ve su bırakılıyor.
Mersin'de Yenişehir Belediyesine bağlı ekipler, sokak hayvanları için 32 mahallede kurulan besleme noktalarına mama ve su bırakmaya devam ediyor.
Bu çalışmanın yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek, mama ve su bırakıyor.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptığı açıklamada, bu süreçte sokaktaki "can dostları" yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
Bu çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü aktaran Özyiğit, şöyle devam etti:
"Tam kapanama sürecinde halkımız evindeyken sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Yenişehir Belediyesi olarak onların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Hem kedilerimize hem de köpeklerimize yönelik mamalarımız 32 mahallemizde bulunan beslenme noktalarında ekiplerimiz tarafından yerleştiriyor. Su ve mamaları eksik bırakılmıyor."
- Hatay
Hatay'da da jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antakya, Defne, Yayladağı, Altınözü ve Samandağ ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesinin desteği ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerinin katılımıyla barınak, park, bahçe, orman gibi 50 ayrı noktaya 350 kilogram mama, yem ve su bırakıldı.
Sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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