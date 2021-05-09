Mersin ve Hatay'da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

MERSİN/HATAY (AA) - Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan "tam kapanma" kararının uygulanmaya başladığı günden itibaren sokak hayvanlarına mama ve su bırakılıyor.

Mersin'de Yenişehir Belediyesine bağlı ekipler, sokak hayvanları için 32 mahallede kurulan besleme noktalarına mama ve su bırakmaya devam ediyor.

Bu çalışmanın yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek, mama ve su bırakıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptığı açıklamada, bu süreçte sokaktaki "can dostları" yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Bu çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü aktaran Özyiğit, şöyle devam etti:

"Tam kapanama sürecinde halkımız evindeyken sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Yenişehir Belediyesi olarak onların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Hem kedilerimize hem de köpeklerimize yönelik mamalarımız 32 mahallemizde bulunan beslenme noktalarında ekiplerimiz tarafından yerleştiriyor. Su ve mamaları eksik bırakılmıyor."