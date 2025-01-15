Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Akdeniz ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024'te husumetli iki grup arasında çıkan ve M.A'nın öldüğü, A.E'nin ise yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışmasını sürdürdü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla kavgaya karışan M.B.T. ve M.E'yi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 tabanca, 3 şarjör, 55 fişek ve 54 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Akdeniz ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024'te A.E. ve M.A. ile aralarında husumet bulunan M.B.T. ve M.E. tartışmış, tartışmanın büyümesiyle çıkan ve tabancanın da kullanıldığı kavgada M.A. hayatını kaybetmiş, A.E. ise yaralanmıştı.