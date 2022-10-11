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Mersin'de 1 köpek ve 2 kediyi zehirlediği iddia edilen şüpheli yakalandı

11.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 1 köpek ve 2 kediyi zehirlediği iddia edilen şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde 1 köpek ve 2 kediyi zehirlediği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kepirli Mahallesi'nde bir kişi jandarmaya, köpeğinin sokakta bulunan eti yedikten sonra zehirlendiğini bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından söz konusu mahallede yapılan incelemede, 1 köpeğin ve 2 kedinin telef olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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