Mersin'de 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı yapıldı

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen toplantıda, festivalin içeriği hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, AA muhabirine, festivalin güneş enerjisinin önemine dikkati çekmek amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Tüm vatandaşları festivale davet eden Tarhan, "Akdeniz'de kalıntıları olan tek antik liman burası. Buranın kazı çalışmalarına geçen yıl başladık. Geçmişteki yerleşim yeri 'Soli Güneş Kenti' olarak biliniyor. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Önemini kavrayarak tüm Mersin'e ve dünyaya duyurmak istiyoruz. Güneş enerjisinden daha çok faydalanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Tanıtım toplantısı, müzik dinletisiyle sona erdi.

23 Haziran'da başlayacak festivalde, çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

