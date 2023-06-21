YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı yapıldı

Mersin'de 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı yapıldı

21.06.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de düzenlenecek 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'de 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı yapıldı

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen toplantıda, festivalin içeriği hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, AA muhabirine, festivalin güneş enerjisinin önemine dikkati çekmek amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Tüm vatandaşları festivale davet eden Tarhan, "Akdeniz'de kalıntıları olan tek antik liman burası. Buranın kazı çalışmalarına geçen yıl başladık. Geçmişteki yerleşim yeri 'Soli Güneş Kenti' olarak biliniyor. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Önemini kavrayarak tüm Mersin'e ve dünyaya duyurmak istiyoruz. Güneş enerjisinden daha çok faydalanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Tanıtım toplantısı, müzik dinletisiyle sona erdi.

23 Haziran'da başlayacak festivalde, çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralıMersin’de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı
Kütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldüKütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldü
Van’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyorVan’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin Mezitli

Mersin Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:11
Yatsı
21:48

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Aydincik eczanesi
Aydincik
Demir eczanesi
Toroslar
Çelik eczanesi
Tarsus
Silahtaroglu eczanesi
Yenisehir
Çağdaş eczanesi
Silifke
Zeynep eczanesi
Toroslar
Deniz eczanesi
Erdemli
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.