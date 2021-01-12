YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 11 yıl önce öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Mersin'de 11 yıl önce öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

12.01.2021 20:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 11 yıl önce öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 yıl önce ağaçta cesedi asılı bulunan kadının katil zanlılarından olduğu iddiasıyla aranan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Mahallesi'nde 2010 'da bir bahçedeki ağaçta cesedi asılı olarak bulunan 22 yaşındaki Ö.Ç'nin katil zanlısı olduğu iddiasıyla akrabası H.Ç'nin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin adresini tespit etti.

Ekipler adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Tarsus ilçesinde yaşayan Ö.Ç'nin 15 yaşındaki kardeşi A.Ç, 21 Şubat 2010'da Gaziantep'e ablasının birlikte kaçtığı öne sürülen kuzeni M.E'yi Gaziantep-Şanlıurfa otoylunda öldürmüş, cinayetinin ardından gözaltına alınan A.Ç, olayı "namus meselesi" nedeniyle işlediğini itiraf edince tutuklanmıştı.

Olaydan 4 gün sonra Tarsus ilçesine bağlı Şahin Mahallesi'nde bulunan bir meyve bahçesindeki ağaçta cesedi asılı olarak bulunan Ö.Ç'nin, ilk incelemelere göre intihar ettiği, polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından ise olayın cinayet olduğu tespit edilmişti.

Ö.Ç'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen babası H.Ç. ve akrabaları A.Ç. ve H.Ç. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Baba H.Ç. ve A.Ç, 10 Kasım 2010'da, Yenice Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alınan firariler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
12:55
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:12

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Pınar Eczanesi
Akdeniz
Serkut Eczanesi
Mezitli
Yasemin Eczanesi
Mezitli
Sema Eczanesi
Toroslar
Şifa Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Mersin'de otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Mersin'de otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Mersin Valiliğinden aranan şüphelinin "battaniye" ile taşındığı iddialarına yalanlama

Mersin Valiliğinden aranan şüphelinin "battaniye" ile taşındığı iddialarına yalanlama

Erdemli Arpaçbahşiş’te yeni mesire alanı çalışmaları başladı

Erdemli Arpaçbahşiş’te yeni mesire alanı çalışmaları başladı

Yenişehir’de yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

Yenişehir’de yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

Yenişehir’de yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

Yenişehir’de yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

Anamur Ticaret ve sanayi Odasından öğrencilere 55 tablet bilgisayar

Anamur Ticaret ve sanayi Odasından öğrencilere 55 tablet bilgisayar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.