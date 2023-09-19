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Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor

19.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mezitli ilçesinde, kız çocuğunun 3 gün önce sabahın erken saatlerinde yaşadıkları siteye gelen 2 kişiyle bölgeden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 3 gündür kayıp olan 12 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, 16 Eylül'de Akdeniz Mahallesi'ndeki sitenin görevlisi Sabri T, 12 yaşındaki kızı İ.T'nin yatağında olmadığını fark etti.

Kızının kaybolduğunu düşünen Sabri T, sitenin güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

Görüntülerde, kızının saat 05.00 sıralarında site bahçesine gelen 2 kişiyle bir süre konuştuktan sonra yürüyerek ayrıldığını gören Sabri T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görüntüleri inceledi.

Kız çocuğunun bulunması için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor.

ŞİFREYİ KULLANARAK SİTEYE GİRİŞ YAPMIŞLAR

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin, 16 Eylül saat 5.00 sıralarında önüne geldikleri sitenin kapısını şifre girerek açtıkları yer alıyor.

Kayıtlarda, site bahçesinde yan yana geldikleri İ.T. ile bir süre konuşan 2 şüphelinin, daha sonra kız çocuğuyla siteden ayrılması bulunuyor.

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