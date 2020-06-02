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Mersin'de 145 kilogram akamber ele geçirildi

MERSİN HABERLERİ  | 02.06.2020 16:35 | Son Güncelleme

Mersin'de 145 kilogram akamber ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyonda 145 kilogram akamber ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki bir ikamette parfüm yapımında kullanılan gümrük kaçağı akamber bulunduğu bilgisini aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olduğu belirtilen 116 kilogram siyah ve 29 kilogram beyaz akamber ele geçirildi.

Ekipler ikamette, akamberin çözülmesinde kullanılan 200 mililitre "ambergris" sıvısı da buldu.

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