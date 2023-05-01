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Mersin’de 150 öğrenci kapasiteli Kur’an kursunun temeli atıldı

01.05.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Erdemli ilçesinde 150 öğrenci kapasiteli 4-6 yaş Kur’an kursu inşaatının temeli törenle atıldı.

5 katlı, 150 öğrenci kapasiteli içerisinde sinema ve kütüphane ile oyun odaları da bulunacak binanın temel atma törenine Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de katıldı.

Burada konuşan Kondi, temeli atılan kursu önemsediklerini belirterek, “Bu kursumuzda 4-6 yaş gurubu öğrencilerimize değerler eğitimi verilecek. Çocuklarımıza ezan, bayrak, vatan gibi milli değerlerimizi anlatacağız. Erdemlililerin de desteğiyle kısa sürede binamızın inşasının tamamlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Törene Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, İlçe Müftüsü Hasan Küçük ve vatandaşlar katıldı.

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