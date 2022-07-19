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Mersin'de 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

19.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, iki kamyonda 16 milyon bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bandrolsüz makaron ticareti yapan, vergi kaçırıp devleti zarara uğratan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Takip sonucu D-750 kara yolunda durdurulan iki kamyonda yapılan aramada, 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Sürücüler M.Y. ve R.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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