YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

08.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.Ş. ve C.D. ile 2020'de tabancayla öldürülen Seher Aslan Özkurt'un annesi İ. Aslan, babası A. Aslan ve iki çocuğu katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıklardan B.Ş, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Müşteki baba A. Aslan ise 3 sanığın organize şekilde hareket ederek kızının ölümüne neden olduklarını belirtti.

Anne İ. Aslan da sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini ifade etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, firari S.S. hakkındaki yakalama kararının da sürmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

- Olay ve iddianame

Mersin'in Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 10. katında yaşayan Seher Aslan Özkurt, 2 Ekim 2020'de tabancayla öldürülmüş, şüpheliler B.Ş. ve C.D. tutuklanmış, olayda silahı kullandığı iddia edilen maktulün eski dini nikahlı eşi S.S. ise kaçmıştı.

İddianamede, S.S'nin eski çalışanı B.Ş. ile gece saatlerinde Özkurt'un kaldığı apartmana girdiği, diğer şüpheli C.D'nin ise bölgede otomobilde beklediği belirtilmişti.

S.S'nin, demir kesme makasıyla kapı kilidini kırdığı çatıya çıkıp, oradaki bacadan da halat yardımıyla o sırada uyuyan Özkurt'un 10. kattaki evine girdiği anlatılan iddianamede, dış kapıda bekleyen B.Ş'yi de eve alan sanığın eski dini nikahlı eşini merdiven boşluğunda komşusundan yardım istediği sırada tabancayla vurduğu bilgisine yer verilmişti.

İddianamede, S.S. ve B.Ş. hakkında "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından, C.D. hakkında da "kasten öldürme" suçundan hapis cezası istenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandıMersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiAdana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer ettiGöztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti
Anahtar Kelimeler:
Sanık Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:46
Öğle
12:52
İkindi
16:39
Akşam
19:49
Yatsı
21:14
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.