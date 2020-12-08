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Mersin'de 2 gün önce bıçaklanarak öldürülen kadının cesedi bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 08.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

Bıçaklanarak öldürülen Tüba Ateş'in birlikte yaşadığı İ.Ç. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'de, 38 yaşındaki Tüba Ateş'in birlikte yaşadığı zanlı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39788 Sokak Kübra Sitesi'ndeki bir evde kötü koku geldiği ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde gelen ekipler, kokunun sitenin bir blokunun 2. katındaki daireden geldiğini tespit etti.

Ekipler, evde yaptıkları incelemelerde 38 yaşındaki Tüba Ateş'in bıçakla öldürüldüğünü belirledi.

Evde bulunan ve Ateş'in birlikte yaşadığı iddia edilen İ.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan, şüpheli Çoban'ın, Ateş'in cesedini 2 gün boyunca evde beklettiği öğrenildi.

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