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Mersin'de 2 hırsızlık zanlısı, kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

06.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 2 hırsızlık zanlısı, kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, 2'si elektrikli 4 bisikleti çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli ilçesinde 2'si elektrikli olmak üzere 4 bisiklet hırsızlığının zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların N.B.F. ve C.D.Ş. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen 4 bisiklet de sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, zanlıların bir sitenin bahçesinden elektrikli bisiklet çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

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