Mersin'de 2 hırsızlık zanlısı, kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, 2'si elektrikli 4 bisikleti çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli ilçesinde 2'si elektrikli olmak üzere 4 bisiklet hırsızlığının zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların N.B.F. ve C.D.Ş. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen 4 bisiklet de sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan, zanlıların bir sitenin bahçesinden elektrikli bisiklet çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
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