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Mersin'de 2 kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

01.01.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokakta yürüyen kadının çantasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, arkadaşıyla Gaziler Mahallesi'nde yürüyen B.Y'nin yanına motosikletle yaklaşan zanlılar, kadının çantasını alarak kaçtı.

Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde şüphelilerin D.S. ve B.A. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların hırsızlıkta kullandığı motosiklet de bulundu.

Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

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