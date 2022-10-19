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Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

19.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yalınayak Mahallesi'nde dün, Selçuk K. (27) ve Kadir K'nin (28) bıçaklanarak yaralandığı kavgayla ilgili olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheliler Kalender B. ile A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kalender B. tutuklandı, A.K. serbest bırakıldı.

- Olay güvenlik kamerasına yansımıştı

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde dün, yolda park halinde bulunan otomobilin yanına giden A.K, araçtaki Selçuk K. (27) ve Kadir K. (28) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada olay yerine otomobiliyle gelen Kalender B, Selçuk K. ile Kadir K'yi bıçakla yaralamıştı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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