YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de 2 mahallenin 44 yıllık içme suyu sorunu çözüldü

Mersin’de 2 mahallenin 44 yıllık içme suyu sorunu çözüldü

MERSİN HABERLERİ  | 31.03.2020 12:26 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Sıraköy ve Çevreli mahallerinin 44 yıllık içme suyu sorununu çözdü.MESKİ Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Sıraköy ve Çevreli mahallelerinin 44 yıllık içme suyu sorununu ortadan kaldırdı.

Mersin’de 2 mahallenin 44 yıllık içme suyu sorunu çözüldü

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Sıraköy ve Çevreli mahallerinin 44 yıllık içme suyu sorununu çözdü.
MESKİ Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Sıraköy ve Çevreli mahallelerinin 44 yıllık içme suyu sorununu ortadan kaldırdı. MESKİ, Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 hidroelektrik santralleri arasındaki tünelden, 1976 yılından bu yana ırmak suyu kullanan mahallelere sağlıklı içme suyu getirdi. Pamuklu grubundan beslenen Karadirlik deposundan çıkış alarak, mevcut hatlara bin 250 metre 125’lik 16 atü boru döşeyen MESKİ, vatandaşa içilebilir suyu ulaştırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yaklaşık 44 yıldır ırmaktan su kullanan ve sağlıksız su içen vatandaşlarımızı temiz içme suyuna kavuşturduk. Çalışmalarımızla Sıraköy ve Çevreli mahallelerinde yaşayan bin 300 vatandaşa sağlıklı içme suyu sağladık. Mersin genelindeki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çalışmalarımız sayesinde Mersinli vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Sorunlara kalıcı çözümler üretmek için mesai arkadaşlarımla birlikte görevimizin başındayız” dedi.

Mersin’de 2 mahallenin 44 yıllık içme suyu sorunu çözüldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Mersin Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:51
İkindi
16:23
Akşam
19:10
Yatsı
20:25

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Cemre Eczanesi
Merkez
Çağdaşkent Eczanesi
Merkez
Çığlı Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Selçuklar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Topal: "Herkes bir Kuvayi Milliyecidir"

Topal: "Herkes bir Kuvayi Milliyecidir"

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.