Mersin’de 2 mahallenin 44 yıllık içme suyu sorunu çözüldü

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Sıraköy ve Çevreli mahallerinin 44 yıllık içme suyu sorununu çözdü.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Sıraköy ve Çevreli mahallelerinin 44 yıllık içme suyu sorununu ortadan kaldırdı. MESKİ, Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 hidroelektrik santralleri arasındaki tünelden, 1976 yılından bu yana ırmak suyu kullanan mahallelere sağlıklı içme suyu getirdi. Pamuklu grubundan beslenen Karadirlik deposundan çıkış alarak, mevcut hatlara bin 250 metre 125’lik 16 atü boru döşeyen MESKİ, vatandaşa içilebilir suyu ulaştırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yaklaşık 44 yıldır ırmaktan su kullanan ve sağlıksız su içen vatandaşlarımızı temiz içme suyuna kavuşturduk. Çalışmalarımızla Sıraköy ve Çevreli mahallelerinde yaşayan bin 300 vatandaşa sağlıklı içme suyu sağladık. Mersin genelindeki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çalışmalarımız sayesinde Mersinli vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Sorunlara kalıcı çözümler üretmek için mesai arkadaşlarımla birlikte görevimizin başındayız” dedi.



