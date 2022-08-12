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Mersin'de 2 silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

12.08.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların adreslerinde kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin'de 2 silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentteki silahlı saldırıların şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi.

Ekipler, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda D.Y, R.Ş. ve K.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. ve R.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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